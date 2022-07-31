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Швейцарские ученые разработали уникальные бумажные батарейки, которые начинают вырабатывать энергию после активации обычной водопроводной водой. Причем жидкости для этой цели требуется не более 1-2 капель.

На одном из концов источника питания, представляющего собой соединенные ячейки с пропитанной солью бумажной подложкой, располагаются два провода, прикрепленные восковым покрытием. Роль анода в батарейке исполняют чернила с цинковым порошком на одной стороне, а катода – графитовые чешуйки на другой.

Вода, попадающая на подложку, растворяет хлорид натрия. Это приводит к высвобождению ионов, которые в свою очередь окисляют цинк на одной из сторон источника питания.

Сообщается, что такая батарейка будет использоваться в одноразовых устройствах для медицинских целей, в датчиках окружающей среды, а также в смарт-этикетках.

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