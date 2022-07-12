Новые правила посещения сети “Вкусно – и точка”, которая пришла на смену McDonald`s, удивили посетителей. По данным издания “Подъём“, куда читатели прислали фотографии с перечнем правил, в ресторанах быстрого питания нельзя теперь фотографироваться, снимать видео и заряжать мобильные телефоны.

При этом обратившееся в издание посетители сети утверждают, что ранее подключать мобильные телефоны к местной электросети было можно. Фотографироваться тоже.

Между тем в самой сети ресторанов быстрого питания заявляют, что такие правила существовали ещё в то время, когда точки общепита принадлежали McDonald`s. Как пишет “Газета.ру” со ссылкой на представителя ” Вкусно – и точка”, запрет на зарядку телефона объясняется обеспечением техники безопасности, а запрет на фотографирование – внутренними правилами ресторанов. При этом компаниям за столом проводить фото- и видеосъёмку никто не мешает, но до тех пор пока на неё не жалуются другие посетители – подчеркнули в сети ресторанов быстрого питания.