читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Новые правила посещения сети “Вкусно – и точка”, которая пришла на смену McDonald`s, удивили посетителей. По данным издания “Подъём“, куда читатели прислали фотографии с перечнем правил, в ресторанах быстрого питания нельзя теперь фотографироваться, снимать видео и заряжать мобильные телефоны.

При этом обратившееся в издание посетители сети утверждают, что ранее подключать мобильные телефоны к местной электросети было можно. Фотографироваться тоже.

Между тем в самой сети ресторанов быстрого питания заявляют, что такие правила существовали ещё в то время, когда точки общепита принадлежали McDonald`s. Как пишет “Газета.ру” со ссылкой на представителя ” Вкусно – и точка”, запрет на зарядку телефона объясняется обеспечением техники безопасности, а запрет на фотографирование – внутренними правилами ресторанов. При этом компаниям за столом проводить фото- и видеосъёмку никто не мешает, но до тех пор пока на неё не жалуются другие посетители – подчеркнули в сети ресторанов быстрого питания.

Вам может понравиться

FA: США расписались в неспособности повлиять на решения России по Украине

Соединенные Штаты санкциями против РФ намеревались повлиять на ее решения по Украине, однако этот план провалился, пишет американское издание Foreign Affairs. Автор публикации Барри Эйхенгрин отмечает, что действия Вашингтона лишь

На западной окраине Северска появились заградотряды из “упоротых” националистов ВСУ

Союзные силы активно наступают на Северск, поэтому командование ВСУ предпочло вывести в пригороды кадровые войска. В самом же городе остаются подразделения территориальной обороны, которым просто некуда деваться. Ведь за спиной

Леонков: Лидеры ЕС заговорили о новом бункере, чтобы спастись от ядерного удара

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал новость о секретном бункере, в котором лидеры Евросоюза вознамерились прятаться от России. Напомним, что ранее издание Euobserver заявило, что под землей «русские шпионы» не смогут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |