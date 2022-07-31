Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись из Гостомеля, на кадрах которой видна как военная, так и гражданская техника, уничтоженная в боях. Отмечается, что появилась она в городе уже после того, как подразделения ВС РФ его покинули.

В основном на запись попали гражданские автомобили, но встречается и военная техника. Эксперты насчитали не менее 24 единиц боевых машин, которые не подлежат восстановлению. Многие из них даже идентифицировать невозможно из-за серьезных повреждений.

Предполагается, что украинские службы проводят зачистку Гостомеля и международного аэропорта «Антонов» и поэтому стаскивают всю уничтоженную технику в одну точку города. Поэтому не исключено, что скоро количество гражданских и боевых машин может увеличиться.