читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал Avia.Pro опубликовал видеозапись из Гостомеля, на кадрах которой видна как военная, так и гражданская техника, уничтоженная в боях. Отмечается, что появилась она в городе уже после того, как подразделения ВС РФ его покинули.

В основном на запись попали гражданские автомобили, но встречается и военная техника. Эксперты насчитали не менее 24 единиц боевых машин, которые не подлежат восстановлению. Многие из них даже идентифицировать невозможно из-за серьезных повреждений.

Предполагается, что украинские службы проводят зачистку Гостомеля и международного аэропорта «Антонов» и поэтому стаскивают всю уничтоженную технику в одну точку города. Поэтому не исключено, что скоро количество гражданских и боевых машин может увеличиться.

Вам может понравиться

Военный эксперт Подберезкин: Новобранцам ВСУ дают ружье и отправляют на фронт без инструкций и подготовки

Вполне вероятно, что Киеву удалось собрать «миллионную» армию, о которой ранее упоминал министр обороны Украины Алексей Резников. Причем 700 тысяч из этого миллиона профессиональные военные. Проблема в том, что более

Кнутов назвал просто способ сделать бессмысленными поставки на Украину РСЗО HIMARS

ВС РФ необходимо максимально уплотнить средства противовоздушной обороны и активно уничтожать американские РСЗО HIMARS. Это позволит сделать поставки подобного оружия абсолютно бессмысленными, уверен военный эксперт Юрий Кнутов. Он напомнил в

Полковник Алехин назвал самую эффективную тактику ВС РФ в спецоперации на Украине

Самая эффективная тактика ВС РФ на Донбассе – это перемалывание позиций противника с применением артиллерии и ВКС, а затем зачистка районов силами спецназа. Военный эксперт Геннадий Алехин рассказал сайту «Украина.ру»,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |