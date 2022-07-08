В Сети появилось видео странной езды танкистов ВСУ в Харькове. Боевики управляли танком в состоянии алкогольного опьянения, совершая при этом опасные маневры. Подробности передает издание “Царьград“.

В момент движения боевая машина на огромной скорости врезалась в бордюр, чуть не снесла столб. Не исключено, что танкисты были не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении. Маневры, выполняемые украинскими пьяными военнослужащими, несли серьезную опасность для жизни простых граждан.

Видео сняли жители Харькова, которые стали случайными свидетелями. Они ехали на автомобиле сзади танка. Мужчины на видео говорят: “Держись подальше, ну его… Вот так у нас Украину защищают”.

Такое состояние привычное для украинской армии, так как с момента начала спецоперации России на Украине боевиков ВСУ часто встречают в сильном алкогольном опьянении.