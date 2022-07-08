Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Сети появилось видео странной езды танкистов ВСУ в Харькове. Боевики управляли танком в состоянии алкогольного опьянения, совершая при этом опасные маневры. Подробности передает издание “Царьград“.

В момент движения боевая машина на огромной скорости врезалась в бордюр, чуть не снесла столб. Не исключено, что танкисты были не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении. Маневры, выполняемые украинскими пьяными военнослужащими, несли серьезную опасность для жизни простых граждан.

Видео сняли жители Харькова, которые стали случайными свидетелями. Они ехали на автомобиле сзади танка. Мужчины на видео говорят: “Держись подальше, ну его… Вот так у нас Украину защищают”.

Такое состояние привычное для украинской армии, так как с момента начала спецоперации России на Украине боевиков ВСУ часто встречают в сильном алкогольном опьянении.

Вам может понравиться

Кабмин Великобритании намерен установить правила для объявившего об отставке Бориса Джонсона

Британское правительство намеревается установить для объявившего о своей отставке Бориса Джонсона несколько правил. Все дело в том, что до октября опальный премьер-министр продолжит выполнять свои обязанности. Кабмин собирается заявить Джонсону,

Потоп на одной из станций метро в Москве из-за урагана попал на видео

Телеграм-канал выложил в Сеть видеозапись потопа на одной из станций московского метро. Отмечается, что стихийное бедствие спровоцировал мощный ураган, сопровождаемый залповым ливнем. Авторы публикации рассказывают, что на отдельных участках уровень

В Харькове зафиксирован мощный взрыв после удара неизвестной ракетой

Мощный взрыв прозвучал в Харькове в ночь на 7 июля. Портал Avia.Pro рассказал, что спровоцировал его ракетный удар, однако какой именно боезаряд использовался для атаки, установить не удалось. Камеры видеонаблюдения
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |