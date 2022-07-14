В Сети появились уникальные кадры взрыва на одном из военных объектов Николаева, пораженного высокоточной ракетой Х-59. Портал «Русская весна» сообщил, что данный объект использовался украинскими военнослужащими в качестве штаба либо казармы.

Видеозапись была опубликована в Сети одним из очевидцев, который рассказал, что взрыв сопровождался взметнувшимся в небо столбом огня и дыма. Официальной информации о количестве погибших и раненых боевиков пока не поступало.

Напомним, что основная цель союзных сил в спецоперации ВС РФ на Украине – это освобождение Донбасса. Кроме того, российские войска регулярно уничтожают объекты военной инфраструктуры на Украине, которые используются для временного размещения националистических подразделений и иностранных наемников, а также для хранения западного вооружения и техники.