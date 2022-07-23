ВС РФ успешно задействовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» для поражения украинской военной техники. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как дрон-камикадзе набрасывается на грузовик ВСУ, доверху нагруженный боеприпасами для буксируемых артиллерийских орудий. Атака оказывается успешной и провоцирует детонацию снарядов, сопровождаемую мощными взрывами.

Авторы видео уточнили, что сделали его южнее населенного пункта Явково на Херсонском направлении. Именно там Киев анонсирует контрнаступление и накапливает силы.

Напомним, что ранее сообщалось о начале активного применения на Украине беспилотников «Ланцет», которые предназначены для поражения живой силы и боевой техники противника. Их использование должно значительно повысить эффективность действий ВС РФ.