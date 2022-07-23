читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

ВС РФ успешно задействовали барражирующие боеприпасы «Ланцет» для поражения украинской военной техники. Соответствующее видео было опубликовано в Сети.

На кадрах видно, как дрон-камикадзе набрасывается на грузовик ВСУ, доверху нагруженный боеприпасами для буксируемых артиллерийских орудий. Атака оказывается успешной и провоцирует детонацию снарядов, сопровождаемую мощными взрывами.

Авторы видео уточнили, что сделали его южнее населенного пункта Явково на Херсонском направлении. Именно там Киев анонсирует контрнаступление и накапливает силы.

Напомним, что ранее сообщалось о начале активного применения на Украине беспилотников «Ланцет», которые предназначены для поражения живой силы и боевой техники противника. Их использование должно значительно повысить эффективность действий ВС РФ.

Вам может понравиться

Генштаб ВСУ признал ведение боев на окраинах Артемовска и Соледара

В очередной утренней сводке украинский Генштаб был вынужден признать, что боевые действия идут уже на окраинах Артемовска и Соледара. Ранее он ограничивался заявлениями о том, что «российские ВС пытались продвинуться,

Samsung уверяет, что будущее за складными смартфонами

Несколько лет назад складные смартфоны считались чем-то необычным и радикальным, однако сейчас стало понятно, что такие гаджеты идеально вписываются в современную жизнь. И совсем скоро эти аппараты займут весомую долю

Коротченко оценил шансы украинской армии на контрнаступление

Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал непрекращающиеся заявления руководства Украины и командования ВСУ о контрнаступлении и «возвращении контроля» над освобожденными ВС РФ территориями. Он отметил, что это не праздная болтовня. По
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |