В Сети опубликовано видео ликвидации боевиков ВСУ, которые попали под огонь российского снайпера. Эксперты портала “Военное дело” предположили, что военнослужащий использовал зажигательные патроны, так как на одном из противников после точного выстрела внезапно загорелась форма.

Боевики выполняли свою задачу, когда оказались под обстрелом. Снайпер сперва точно попал по одному из националистов, сразив его наповал. Второй не стал убегать, а попытался помочь своему сослуживцу. Это была ошибка, так как он сам оказался под огнем. Именно его поразила зажигательная пуля.

Напомним, что в ходе спецоперации ВС РФ на Украине полностью освобожден от националистических сил город Лисичанск. Это весьма важное событие, позволяющее говорить о переходе всей территории ЛНР под контроль независимой республики.