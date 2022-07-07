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Представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры рассказали о создании «спутников-спасателей», предназначенных для оказания помощи находящимся в открытом космосе космонавтов.

Разработал такие спутники Самарский исследовательский университет им. Королева. Главной их задачей станет возвращение космонавта на станцию в случае возникновения экстремальной ситуации.

В конструкции спутников реализована современная система наведения, которая будет постоянно отслеживать положение космонавта, покинувшего станцию. Если будет обнаружена опасность, устройство выпустит специальный трос, позволяющий быстро «выдернуть» человека из открытого космоса.

«В Роскосмосе» по достоинству оценили разработку и заявили, что первыми спутниками-спасателями планируется укомплектовать Российскую орбитальную служебную станцию.

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