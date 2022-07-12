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Власти заявили о достаточном количестве лекарственных препаратов, вакцины, а также средств индивидуальной защиты в случае вспышки в России оспы обезьян. Первый инфицированный соответствующим вирусом пациент на территории страны был выявлен 12 июля, о чём сообщил Роспотребнадзор.

Заболевание обнаружили у мужчины, который недавно вернулся из Европы. Обезьянья оспа протекает у него в лёгкой форме. Пациенту оказывается вся необходимая помощь, заявляют в ведомстве.

Между тем Минпромторг уже выпустил пресс-релиз, в котором заявил, что всё необходимое для предотвращения массовых заражений оспой обезьяны в России имеется. Как сообщает ТАСС, в ведомстве отметили, что производство вакцины от обычной оспы налажено, а она обеспечивает защиту от оспы обезьян на 85%. Кроме того, разработки новой вакцины уже ведутся. Также для предотвращения распространения оспы обезьян на территории России уже сформирован необходимый запас лекарственных препаратов – подчеркнули в Минпромторге.

Оспа обезьян – заболевание, которое характерно для стран центральной и южной Африки. С мая этого года вспышки обезьяньей оспы стали фиксировать в нетипичных для неё частях планеты – Европе, США, Южной Америке. Как правило, обезьянья оспа протекает в лёгкой форме. О летальных случаях, причиной которых стало это заболевание, пока ничего не сообщалось. Оспа обезьян чаще всего от человека к человеку передаётся воздушно-капельным путём в результате длительного контакта.

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