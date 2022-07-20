Отопительный сезон во многих частях страны может пройти со сбоями. Подготовка к нему уже сейчас идёт с трудностями, которые возникли из-за роста задолженности по коммунальным услугам среди населения. При этом в плане платёжной дисциплины ситуация может ухудшиться уже в самом скором будущем.

Такой прогноз делают крупнейшие ресурсоснабжающие организации вроде “Евросибэнерго”, подразделений “Газпрома” и так далее. Свои опасения участники рынка высказали в письме главе правительства России Михаилу Мишустину – пишет газета “Известия”.

Утверждается, что к росту неплатежей и долгов мог привести мораторий на банкротство. Он был объявлен с 1 апреля и не позволяет в принудительном порядке взимать деньги с должников, утверждается в публикации. Если мораторий не отменить досрочно, то платежей станет ещё меньше, а долгов за коммунальные услуги – больше, уверены генерирующие компании.

Всё это чревато плохой подготовкой к отопительному сезону, поскольку на средства собственников жилья производятся текущие ремонты, готовятся системы теплоснабжения, происходит закупка необходимого оборудования.