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Самолёт АН-2 через несколько лет может стать беспилотным. Соответствующую технологию разработают в компании “Навигатор” – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на руководителя фирмы Дмитрия Малова.

Уточняется, что действующие модели “кукурузников” (так в народе называют АН-2) не имеют даже системы автоматического управления. Из-за этого лётчику приходится до девяти часов управлять самолётом вручную, а это крайне утомительно. При этом характеристики самолёта одни из самых лучших в своём классе и в случае модернизации модель на мировом рынке сможет потеснить чешскую Cessna, считает Малов.

Основой для новой модели АН-2 станет уже разработанный “Навигатором” вычислитель пилотажно-навигационных параметров. В комплексной системе управления беспилотной версией АН-2 такие разнородные вычислители дублируют друг друга, пояснил Малов. Ожидается, что на разработку новой модели “кукурузника” уйдёт два года.

Самолёт АН-2 начали выпускать в Советском Союзе ещё в 1947 году.

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