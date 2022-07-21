Мерой поддержки населения называют инициативу повысить сумму возврата уплаченного налога (вычет) с покупки жилья. Сейчас максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 2 миллиона рублей. вне зависимости от региона. Такой лимит установили ещё в 2008 году. За это время цены на недвижимость и инфляция значительно выросли, поэтому, по мнению риэлторов и ряда депутатов Госдумы, максимальную сумму необходимо пересмотреть. Об этом пишет газета “Известия”.

Сейчас с покупки жилья можно вернуть максимум 260 тысяч рублей (13 процентов от 2 миллионов). Предлагается максимальную планку для столичных регионов и субъектов РФ с высокой ценой на недвижимость поднять до 6 миллионов рублей. Тогда можно будет вернуть до 780 тысяч рублей, то есть в три раза больше чем сейчас. Для иных регионов лимит предлагают поднять в два раза, до 4 миллионов рублей. В этом случае вернуть можно будет до 520 тысяч.

В правительстве пока не дали какого-либо заключения на поступившую инициативу. Но в Минфине обещают, что предложение обязательно рассмотрят. Между тем эксперты заявляют, что увеличение налоговых вычетов вряд ли как-то серьёзно повлияет на рынок жилья. Впрочем, благодаря увеличенным выплатам многие граждане смогут справиться с ипотекой, снизив долговую нагрузку, что уже можно назвать позитивным фактором – говорят специалисты.