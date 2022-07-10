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Пятьюдесятью литрам предложили ограничить в России отпуск дизельного топлива иностранцам. Инициативу выдвинула ассоциация “Грузавтотранс”, которая объединяет компании, занимающиеся автоперевозками. Соответствующее письмо уже направили в правительство России. Об этом пишет газета “Известия”.

По замыслу авторов идеи, сверх указанного лимита иностранцы должны приобретать не по российской, а по европейской цене. Сейчас в среднем литр “дизеля” в России обходится в 54 рубля, европейская цена за него (в пересчёте на отечественную валюту) – около 130 рублей. Установление ограничений на покупку топлива могло бы стать ответной мерой на нарушений договорённостей по транзиту грузов в Калининградскую область со стороны Евросоюза и Литвы, считают в “Грузавтотрансе”.

Между тем по словам экспертов, на практике такое предложение пока выглядит трудновыполнимым – будет сложно отследить, где именно заправлялся тот или иной грузовик. Впрочем, подобная схема уже работает в Венгрии. Там действует ограничение, по которому машины с иностранными номерами не могут заправляться бензином по сниженным ценам в отличии от местных владельцев авто.

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