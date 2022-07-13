Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова вернётся на родину, но пока только в одном из фильмов. На конец августа этого года запланирован выход киноленты “Просточеловек”, где Хаматова сыграла одну из главных ролей, сообщает портал “Кинопоиск”.

Артистка покинула Россию после критики специальной военной операции в Донбассе ещё в марте этого года. Несколько месяцев Хаматова вместе с тремя дочерьми проживает в Латвии. В столице страны Риге она работает в местном театре. О намерении возвращаться в Россию актриса не сообщала.

Картина “Просточеловек” рассказывает историю одинокой женщины, которая тридцать лет назад бросила сына в родильном доме. Эту женщину сыграла Чулпан Хаматова. Планируется, что перед широким прокатом картины, её покажу на фестивале “Горкий fest”.

На волне критики специальной военной операции весной этого года Россию покинули десятки деятелей культуры и искусства. Часть из них уже вернулась.