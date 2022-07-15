Ближе к концу 2023 года в России могут утвердить перечень стандартов, которые будут применяться при постройке частных жилых домов. Проект резолюции о введении соответствующих ГОСТов рассмотрит правительство России – пишет газета “Известия”.

Уточняется, что в документах будут закреплены нормы и правила, а также набор строительных материалов, которые могут применяться для постройки индивидуального жилого дома. Такой подход, по мнению экспертов, стандартизирует подход к строительству. А это в свою очередь, позволит упростить экспертизу уже построенных или строящихся домов.

Всё это в конечном итоге направлено на то, чтобы людям было проще покупать индивидуальные жилые дома, говорят эксперты. Стандартизированный подход позволит банкам снизить риски при выдаче ипотечных кредитов. Кроме того, ими станет проще пользоваться, поскольку дом, построенный по государственным стандартам, станет ликвидным предметом залога для банков.