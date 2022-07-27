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“Несгораемый остаток” предлагают установить депутаты Госдумы для граждан, чьи долги не превышают 100 тысяч рублей. В нижнюю палату российского парламента планируют внести законопроект, который запретит списывать по судебным приказам со счёта должника остатки, равные прожиточному минимуму. Об этом пишет газета “Известия”.

Сейчас задолженность менее 100 тысяч рублей может взыскиваться в упрощённом порядке. Судебный приказ направляется в организацию, которая производит платежи – этом может быть работодатель или Пенсионный Фонд – и уже плательщик удерживает необходимую сумму. Однако такая практика привела к тому, что у многих людей списывается единовременно большая сумма, что не позволяет им обеспечить себе даже базовые потребности. Особенно сильно от этого страдают пенсионеры, уточняет газета.

По действующим законам, прожиточный минимум сейчас сохраняется у должников, с которых взыскивают средства судебные приставы. Для того, чтобы такую же практику применять и при взыскании в упрощённом порядке и был разработан новый законопроект. Отмечается, что новая система будет носить заявительный характер. То есть, чтобы с должника не сняли лишние деньги, ему нужно будет писать специальное заявление в орган, который осуществляет платежи.

Предварительно законопроект уже одобрили в правительстве страны и профильные ведомства.

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