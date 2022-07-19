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Министерство промышленности и торговли РФ выразило одобрение инициативе временно освободить россиян от уплаты транспортного налога, если те покупают отечественный автомобиль. Об этом пишет газета “Известия”, ссылаясь на соответствующее письмо ведомства автору идеи депутату Виталию Милонову.

Сейчас транспортный налог формируется из нескольких показателей: тип транспортного средства, регион владельца, мощность двигателя и так далее. По мнению специалистов, слова которых приводит газета, отмена налога в первую очередь положительно бы сказалась на владельцах многолитражных и мощных автомобилей. В России же, в основном, производят легковые машины относительно небольшой мощности – не больше 150 лошадиных сил. Налог, который платят с таких авто, не слишком высок даже в столичном регионе.

В этой связи – делают вывод специалисты – новая инициатива больше похожа на меры по продвижению продукции отечественного автопарома, чем на реальную поддержку населения.

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