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Авторы издания Rebelión разоблачили лживые заявления, которые прозвучали на саммите НАТО в Мадриде в конце июня. Они отметили, что большая часть этих высказываний относилась к России.

Так, явная ложь кроется в новой стратегической концепции, гласящей, что главный враг Альянса – это Россия. Она проводит спецоперацию на Украине, которая не выходит за пределы страны, а в Европе продолжает царить мир, пояснили авторы.

Лживым является и заявление о желании президента РФ Владимира Путина воссоздать Российскую Империю. Оно призвано лишь убедить международное сообщество в том, что Москва не намерена идти на переговоры и решает конфликтные ситуации исключительно военным путем. Хотя это не так, что подтверждается и недавним заявлением российского лидера.

Заявление о том, что НАТО продолжает защищать демократию – это тоже вранье, так как в Альянсе все чаще проскакивают ультраправые веяния. К другим лживым заявлениям авторы отнесли также высказывания о Китае, который якобы бросает вызов Западу и ведет политику, противоречащую ценностям блока, о глобальном потеплении, о защите территорий стран НАТО, которая больше напоминает угрозу.

Также вранье и то, что Альянс стремится к миру. Увеличение оборонного бюджета до 2 процента от ВВП указывает совсем не обратное.

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