Военнослужащие группировки ВС РФ «Отважные» снова добились успехов в боевых действиях на окраинах Северска. Они собрали богатый урожай трофеев, а также сумели захватить в плен боевиков ВСУ, передает портал «Рязань Онлайн».

Авторы публикации отмечают, что «Отважные» успешно действуют на Донбассе, ежедневно добиваясь отличных результатов. Они громят опорные пункты, обнаруживают схроны с западным или советским оружием, используемым украинскими боевиками, вынуждают противников сдаваться в плен.

Хирургическая точность действий обеспечивает высокую эффективность продвижения «Отважных» по территории Донбасса. Вот и сейчас они отличились в боях за Северск, что подтверждается фотографиями, сделанными военными корреспондентами «Русской весны».