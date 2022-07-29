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Жители Донецка и расположенных рядом с городом населенных пунктов опубликовали в Сети фотографии и видео сбитого неопознанного летающего объекта. Эксперты портала Avia.Pro отмечают, что инопланетяне здесь точно не причем, речь идет об уничтоженной средствами ПВО ракете или перехваченном беспилотном аппарате.

Изначально предполагалось, что жители Донецка видели так называемую «люстру» – осветительный боеприпас, который используется в ночное время суток. Однако после взрыва в воздухе объект стремительно рухнул на землю, причем во время падения от него отделялись горящие компоненты, что для «люстры» нехарактерно.

Пока не установлено, где упал уничтоженный объект. Также на данный момент не поступало официальных сообщений о сбитых истребителях или беспилотниках ВВС Украины или ВКС РФ.

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