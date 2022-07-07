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Российские ВКС нанесли удар по складу с боеприпасами в Донецкой Народной Республике. В результате атаки был уничтожен объект, на котором находились 350 украинских боевиков, а также боевая техника. Подробности передает РИА “Новости”.

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили подробности: “В районе города Артемовск Донецкой народной республики ВКС России поражены пункты временной дислокации и склады с боеприпасами подразделений 14-й и 72-й механизированных, а также 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ. На уничтоженных объектах находились до 350 человек личного состава и 20 единиц боевых бронированных машин”.

В Министерстве обороны РФ отметили, что на из-за таких успешных атак российскими военными военнослужащие 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ отказываются участвовать в боевых действиях. Они начали массово дезертировать в тыловые районы.

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