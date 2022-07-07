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У военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря проходят обыски в рабочем кабинете. Об этом стало известно из силовых структур республики.

Лымарь подозревается в получении взяток. По данным оперативников, он мог брать деньги за то, что отдавал незаконные распоряжения. В настоящий момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 258 (злоупотребление должностными полномочиями) и 290 (взятка) УК РФ.

Ранее были возбуждены уголовные дела по статьям 290 и 291 (дача взятки) Уголовного кодекса РФ в отношении трех подчиненных военного комиссара. Также есть информация о том, что под следствием находятся должностные лица военных комиссариатов Джанкоя, Симферополя и Белогорска.

Юрий Лымарь вступил на должность военного комиссара в августе 2020 года. До этого он занимал такую же должность в Астраханской области.

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