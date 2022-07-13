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Батарея РСЗО HIMARS вошла в один из пригородов Николаева, что может указывать на усиление обстрелов территории Херсонской области, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал Reverse side of the medal. Источник отмечает, что четыре реактивные системы залпового огня способны выпустить 24 ракеты за раз.

Дальность ракет по предположениям экспертов, превышает 80 километров. Также ранее сообщалось о возможности получения Украиной боезарядов к M142 Himars, способных наносить удары с расстояния в 300 км. Но официального подтверждения этого пока не поступало.

Напомним, что именно РСЗО HIMARS могли использоваться для удара по Новой Каховке, где полностью сгорел склад с аммиачной селитрой и погибли люди. Не исключено, что Киев готовит новую атаку. Впрочем, существует вероятность, что американские боевые системы уже сменили дислокацию, так как Киев использует их хаотичное перемещение, чтобы не допустить уничтожения вооружения российскими ВС,

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