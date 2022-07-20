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Киев все же перебросил в район Северска подразделения националистического батальона «Кракен» (запрещен в России) из-под Харькова. Эту информацию подтвердили Народной милиции ЛНР, которые взяли в плен одного из боевиков этого вооруженного формирования.

Напомним, что ранее сообщалось о проблемах, с которыми может столкнуться Киев, перебрасывая неонацистов «Кракена» на Донбасс. Он ослабляет оборону Харькова, чем вполне могут воспользоваться ВС РФ, стремящиеся установить контроль над городом. Кроме того, далеко не все боевики могут добраться до Северска, так как перемещаться нужно практически по открытой местности.

Ранее представитель НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что большая часть Северска освобождена от украинских боевиков, которые уходят из города, осознавая полную бесполезность сопротивления союзным силам.

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