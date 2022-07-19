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Нынешний продовольственный кризис может привести к катастрофическим последствиям: массовому голоду, неконтролируемой миграции населения и дестабилизации политических режимов. Такое заявление сделал директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли – передаёт “РИА Новости”.

Выступая на одной из дискуссионных площадок Организации Объединённых Наций Бизли отметил, что уже в следующем году ситуация с продовольствием из-за глобального роста цен может стать ещё хуже, чем сейчас. В случае, если проблемы, которые привели к продуктовому кризису в ряде регионов, не начать решать оперативно, дефицит продовольствия уже в самом ближайшем будущем станет серьёзной проблемой. А это в свою очередь уже подтолкнёт к упомянутым социальным изменениям.

Среди причин, которые негативно влияют на глобальный рынок продовольствия, Бизли назвал ограничение на импорт российских и белорусских удобрений во многие страны. Такая ситуация возникла на фоне антироссийских санкций, которые ввели государства Запада.

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