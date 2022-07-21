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Появились подробности ночных ударов ВС РФ по Николаеву. Напомним, что по городу было выпущено не менее 10 крылатых ракет, одна из которых спровоцировала мощнейший взрыв.

Портал Avia.Pro сообщил, что целями российских ВС стали склады с боеприпасами украинской армии. Удар по одному из них спровоцировал детонацию снарядов и ракет, что и привело к чудовищной силы взрыву. При этом столб пламени поднялся в небо на несколько десятков метров.

Ночная атака на военные объекты Николаева была проведена не случайно. В минувший понедельник именно с этого направления ВСУ ударили по Антоновскому мосту в Херсоне с применением РСЗО HIMARS. Сооружение не разрушено полностью, но получило серьезные повреждения, фактически отрезав город от другого берега Днепра.

Также именно в Николаеве концентрируются силы для контрнаступления ВСУ на Херсон, поэтому российские войска нанесли превентивный удар по городу.

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