Пользоваться банковскими картами российской платёжной системы “Мир”, вероятно, можно будет в Нигерии. Такая возможность сейчас обсуждается с финансовыми организациям из России. Об этом РИА “Новости” заявил посол Нигерии в РФ Абдуллахи Шеху.

Он отметил, что конкретных решений на этот счёт пока не принято. Российские и нигерийские партнёры ещё находятся в диалоге по соответствующему вопросу. Насколько успешным для России может стать исход этого диалога, посол не уточнил. Шеху отметил, что сейчас при поездке в Африку лучше иметь с собой наличные доллары или евро. Обменять на местную валюту рубли “вряд ли получится”.

Карты российской платёжной системы “Мир” в настоящее время принимают в небольшом числе стран. Оплата за рубежом по банковским картам для россиян сейчас затруднительна. На фоне санкций ведущие платёжные системы Visa и MasterCard ушли с российского рынка. Ранее выпущенные карты этих систем работают внутри России, но за её пределами расчёты по ним недоступны.