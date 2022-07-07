Риски возможной рецессии в мировой экономике заметно усилились. Не исключено, что спад производства будет наблюдаться не только в этом году, но и в куда большей степени в следующем. Об этом в интервью агентству Reuters заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева – передаёт ТАСС.

Она уточнила, что вся мировая экономика сейчас находится в нестабильном состоянии из-за ряда факторов. И речь здесь идёт не только о боевых действиях на Украине, экономических санкциях против России, но и о последствиях пандемии коронавируса, замедлении экономического роста в Китае и так далее. Сейчас одна из основных задач – снижение высокой инфляции и снижение цен, рассказала Георгиева. В этой связи замедление или даже снижение экономического роста можно рассматривать как “неизбежную плату”.

Представитель МВФ добавила, что в скором времени организация намерена в очередной раз понизить прогнозируемые темпы роста мировой экономики. Точные значения будут ближе к концу месяца. Сейчас же, по данным МВФ, рост мировой экономики на 2022 год составляет 3,6%.