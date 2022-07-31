Заявление президента РФ Владимира Путина о гиперзвуковых ракетах «Циркон» спровоцировали панику в Великобритании. Так, журналист издания The Mirror Дуглас Пейшент подсчитал, что до Лондона эти боезаряды могут долететь всего за 5 минут.

Автор публикации обратил внимание на то, что «Цирконы» способны перемещаться в 9 раз быстрее скорости звука. Они разгоняются до 7 тысяч миль в час. При этом они могут нести как обычный, так и ядерный заряд.

Напомним, что Владимир Путин анонсировал передачу ракет «Циркон» в распоряжение ВМФ России уже через несколько месяцев. Причем первым их получил фрегат «Адмирал Горшков», с которого неоднократно осуществлялись тестовые запуски. Также «Цирконы» испытывались на подводных лодках, однако они получат новейшие боезаряды уже в следующем году.