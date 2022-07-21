На фоне постепенного роста числа заражений коронавирусом в Министерстве здравоохранения России вновь напомнили о необходимости вакцинации или ревакцинации против ковида – болезни, которую вызывает инфекция. Как сообщает РИА “Новости”, соответствующее заявление сделал замминистра ведомства Андрей Плутницкий.

Он напомнил, что вакцинация была и остаётся самым эффективным способом снизить число заражений в стране, а кроме того, вакцина помогает легче перенести ковид. Последнее особенно касается людей пожилых, которые находятся в группе риска – у них ковид, как правило, протекает в тяжёлой форме и приводит к летальным случаям. Плутницкий добавил, что медики рекомендуют проходить процедуру ревакцинации каждые шесть месяцев.

По данным на 21 июля в России было зафиксирован 6,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Это примерно на 2 тысячи случаев больше, чем неделей ранее. Рост заражений сейчас отмечается во многих странах. Специалисты говорят, что это связано, прежде всего, с распространением “омикрон”-штамма коронавируса. Он отличается высокой заразностью. Однако ковид, который он вызывает, протекает, как правило, в лёгкой форме. Впрочем, по мнению врачей, это не повод расслабляться и игнорировать вакцинацию.