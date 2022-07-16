Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с боевиками националистических вооруженных формирований открыли настоящую «охоту на ведьм» в Одесской области. По информации, появившейся в распоряжении Минобороны РФ, они любыми доступными способами выявляют лояльных к России граждан и устраивают карательные акции.

Глава Межведомственного координационного штаба России Михаил Мизинцев рассказал, что сотрудников предприятий одесского региона заставляют заполнять анкеты, в которых требуют указывать наличие родственников в РФ и описывать характер отношений с ними. Кроме того, людей заставляют передавать информацию о своих соседях, которые критикуют действия украинских властей или демонстрируют пророссийские взгляды.

Информация, получаемая из анкет, применяется для карательных акций, отметил Мизинцев. Людей, которые активно общаются с родственниками в РФ либо высказывают недовольство киевским режимом, вывозят в неизвестном направлении. Они просто исчезают и не возвращаются домой. На данный момент подобное произошло с десятками жителей Одесской области, о судьбе которых никто ничего не знает.