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Стрелковая рота ВСУ в полном составе исчезла из поселка Верхнекаменское. Это позволило союзным силам установить контроль над населенным пунктом, не встретив сопротивления, сообщает Минобороны РФ.

Изначально «пропавшая» с позиций украинская рота входила в 58-й батальон 104-й бригады территориальной обороны. Однако по прибытию на фронт она была переподчинена 10-й горно-штурмовой бригады.

Командование этого подразделения бросило боевиков, оставив лишь приказ удерживать Верхнекаменское до последнего. Однако видя бессмысленность сопротивления, рота снялась с позиций и убыла в неизвестном направлении. Где она базируется сейчас, не знают даже отцы-командиры.

В Минобороны отмечают, что действия подразделения в очередной раз подтверждают, что на Украине процветает массовое дезертирство. Многие неопытные бойцы, к которым в основном и относятся представители территориальной обороны, бегут с поля боя, бросая оружие, снаряжение, все, что мешает быстро ретироваться.

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