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В ходе ежедневного брифинга официальным представителем Министерства Игорем Конашенковым были озвучены успехи российских военных во время проведения спецоперации на территории Украины.

Российской артиллерией был нанесен точный удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории «Керамического комбината» в городе Славянск. В результате атаке были ликвидированы более 1000 артиллерийских снарядов для американских гаубиц М777, около 700 реактивных снарядов для РСЗО «Град».

За прошедшие сутки ВКС России уничтожили три пункта управления в районах Соледар, Миньковка и Бахмут Донецкой Народной Республики, ликвидированы четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град». Также были нанесены поражения подразделениям артиллерии на огневых позициях в 42-х районах.

Истребителями Су-35с ВКС России были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районе Барвенково Харьковской области и Троицкое Донецкой Народной Республики.

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