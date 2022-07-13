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Гипотетическое решение властей Великобритании конфисковать активы России можно назвать только самоубийством. Такое мнение высказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. Подробности передает РИА “Новости”.

По словам политика, Россия внимательно следит за всеми британскими заявлениями о возможной конфискации российских активов. При этом Биричевский добавил, что разговоры о конфискации ведутся с самого начала спецоперации России на Украине. Особенно настаивает на этом глава МИД Британии Лиз Трасс.

Дипломат отметил: «Рассматриваем такие высказывания, прежде всего, как часть развернутой британской стороной масштабной антироссийской кампании, нацеленной на международную изоляцию и экономическое удушение нашей страны».

Биричевский предупредил о том, что Лондон должен осознавать губительные последствия такого шага. Британской экономике и так уже нанесен значительный ущерб антироссийскими санкциями, а теперь у страны еще и упадет репутация как международного финансового центра.

При этом политик отметил, что любые действия с российскими активами повлекут за собой жесткий ответ со стороны Москвы.

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