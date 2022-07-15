читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Великобритания сделала заявление по поводу смерти в плену на Украине наемника Пола Ури, в котором сообщила о «гуманитарной деятельности» боевика. Глава МИД ДНР Наталья Никанорова прокомментировала это высказывание.

Она отметила, что Лондону стоило бы сперва самому понять, что такое гуманитарная деятельность. Потому что участие в боевых действиях в качестве наемника, вербовка «солдат удачи» и обучение военнослужащих, которые должны убивать других людей, не подпадают под это понятие.

Напомним, что Пол Ури ранее попал в плен к бойцам Народной милиции ДНР. В пятницу омбудсмен республики Дарья Морозова сообщила о его смерти. Причиной названы хронические заболевания британского наемника, к которым относится и инсулинозависимый сахарный диабет.

Вам может понравиться

ВС РФ уничтожили здания общежитий с боевиками ВСУ и наемниками в Николаеве

Киев использует одну и ту же тактику, используя для размещения боевиков ВСУ и иностранных наемников гражданские объекты. Однако разведка российской армии отлично все видит и делает соответствующие выводы. Портал «Военное

Политолог Неменский рассказал о плачевном состоянии и истощении ВСУ

Заявления Киева о скором контрнаступлении и наборе «миллионной армии» для «освобождения юга» не соответствуют действительности. Напротив, плачевное состояние ВСУ не позволяет им удержать даже позиции на Донбассе, не говоря уже

ВСУ начиняли мины мусором, чтобы вызвать у раненых заражение

Украинские боевики изготавливали самодельные взрывные устройства, которые начиняли строительным мусором. Эти мину раскладывались в жилых районах Северодонецка. При попадании мусора в тело человека начинались нагноения, которые перерастали к гангрену. Об
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |