Великобритания сделала заявление по поводу смерти в плену на Украине наемника Пола Ури, в котором сообщила о «гуманитарной деятельности» боевика. Глава МИД ДНР Наталья Никанорова прокомментировала это высказывание.

Она отметила, что Лондону стоило бы сперва самому понять, что такое гуманитарная деятельность. Потому что участие в боевых действиях в качестве наемника, вербовка «солдат удачи» и обучение военнослужащих, которые должны убивать других людей, не подпадают под это понятие.

Напомним, что Пол Ури ранее попал в плен к бойцам Народной милиции ДНР. В пятницу омбудсмен республики Дарья Морозова сообщила о его смерти. Причиной названы хронические заболевания британского наемника, к которым относится и инсулинозависимый сахарный диабет.