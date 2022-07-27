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В Мелитополь, который находится под контролем ВС РФ, прибыла большая колонна военной техники. Портал Avia.Pro уточняет, что речь идет о бронетранспортерах, зенитно-ракетных комплексах, грузовиках с военными грузами. Все это, по мнению экспертов, призвано обеспечить защиту Херсонской и Запорожской областей от «контрнаступления ВСУ».

О «контратакующих действиях» без умолку говорит Киев. Также его поддерживают западные кураторы, которые делают благоприятные для ВСУ прогнозы. Однако ситуация на фронте показывает, что сил и средств у армии Украины хватает только на то, чтобы бежать.

Зенитно-ракетные комплексы могут перебрасываться в Мелитополь для защиты неподконтрольной Киеву Запорожской области от ракет РСЗО HIMARS. Напомним, что ранее по региону было выпущено 8 таких боезарядов.

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