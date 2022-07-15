Украинские военные небольшими группами тайно покидают Северск и пытаются перебраться в Николаевку, которая находится в окрестностях Славянска. Однако сделать это не так просто.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что между населенными пунктами нет ни единого укрепрайона или хотя бы опорного пункта. Боевикам ВСУ «не за что зацепиться», поэтому отходя из Северска, они вполне могут оказаться под жестким огнем союзных сил. ВС РФ уже сейчас наносят удары по бегущим националистам с левого берега Северского Донца, причем дать ответ противник просто не в состоянии.

Гораздо проще сбежать в Соледар, но в таком отступлении практического смысла тоже не будет, уверен Марочко. Он напомнил, что на окраинах этого населенного пункта уже закрепились военнослужащие союзных сил и совсем скоро они установят контроль над всем городом.