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В Соледаре сейчас остались радикальные националисты, подразделения которых местные жители называют «зондеркомандой». Боевики расстреливают местных жителей, которые демонстрируют свои пророссийские взгляды, причем массовые казни устраивают за городом, передает агентство ТАСС со ссылкой на офицера Народной милиции ДНР Андрея Марочко.

Источник рассказал, что это совсем не новая практика ВСУ. Националистические подразделения таким же образом вывозили и расстреливали лояльных к РФ жителей Северодонецка и Рубежного. Несмотря на то, что боевики ВСУ казнят, по сути, безоружных людей, они все же связывают им руки за спиной, так как боятся за свои никому не нужные жизни.

Сами расстрелы осуществляются трусливыми выстрелами в затылок беспомощным жителям населенных пунктов Донбасса, что что указывает исследование тел. Гражданских вывозят тайно, а потом не отвечают на запросы их близких людей.

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