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Боевики ВСУ в Соледаре намереваются использовать свою привычную тактику, прячась за спинами мирного населения города. Они обустраивают огневые рубежи в жилых домах и собираются использовать гражданских в качестве живого щита, рассказал представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он пояснил, что ВС РФ и силы независимых республик, которые уже вошли в город и закрепились на окраины, намерены действовать чрезвычайно осторожно и грамотно. Уже сейчас в Соледаре действуют разведывательные группы, которые выявляют огневые точки противника. Это позволит уничтожать их, не нанося ущерба гражданскому населению.

Напомним, что ранее представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что ВСУ выстраивают фортификационные сооружения в Артемовске, стремясь превратить город в неприступную крепость и дать решительный отпор союзным силам.

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