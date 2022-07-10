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В ЛНР сообщают, что украинские националистические силы ожидаемо начали отход от Северска в населенные пункты, находящиеся в окрестностях. Посол республики в России Родион Мирошник пояснил, что это связано с особенностями расположения города, а также со сложной ситуацией, в которой оказались ВСУ, передает «Военное обозрение».

Северск расположен в низине, поэтому организовать его эффективную оборону достаточно сложно. Кроме того, союзные силы идут на город с трех направлений. Если украинские подразделения останутся там, то окажутся в очередном малом котле, с которым они уже сталкивались в Северодонецке.

Скорее всего, именно поэтому украинским командованием было принято решение отступить о Северска в пригороды и попытаться занять оборонительные позиции. В прочем, многие эксперты, в том числе и западные, уверены, что ВСУ будут уходить либо в Славянск, либо в Харьковскую область, так как перспектив удержать Северск и Артемовск у них нет.

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