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39-летний школьный учитель из Каунаса Сергей Козлов стал жертвой чрезмерного усердия властей Литвы в составлении антироссийских санкционных списков. Он попал под санкции и не смог получить зарплату по месту работы.

В бухгалтерии учебного заведения объяснили, что волноваться не стоит, так как средства уже переведены, но могли «застрять» в банке. Через неделю учитель начал спрашивать у коллег, получали ли они зарплату. Выяснилось, что деньги не дали только ему.

Тогда-то и всплыл на поверхность факт, что учитель является однофамильцем и тезкой главы правительства ЛНР Сергея Козлова. Система просто перепутала его с премьер-министром и внесла в санкционные списки.

Учитель рассказал, что зарплату ему получить все же удалось. Однако теперь нужно постоянно носить с собой все документы, подтверждающие, что он не возглавляет правительство ЛНР. Так, SEB-банк заблокировал перевод денег от Козлова грумеру и потребовал подтвердить, что средства получены не от находящегося под санкциями «террориста». Такого же подтверждения требует и Google, не пуская Сергея в учетную запись без санированных копий паспорта.

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