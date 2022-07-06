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Председатель Конституционного суда Польши Юлия Пшилембская решила обвинить Владимира Путина во внутриполитическом скандале, который произошел в Варшаве.

В Сети недавно были опубликованы скриншоты с фрагментами переписки. На них председатель Пшилембская отчитывалась перед польским премьер-министром Матеушем Моравецким по поводу вынесения трех судебных решений. Представитель партии «Левица» Томаш Трела после этих событий потребовал увольнения руководителя Конституционного суда, так как нельзя обсуждать слушания из-за вреда для людей.

Пшилембская пыталась оправдаться, при этом пытаясь обвинить в причастности российский Кремль, а конкретно российского президента Владимира Путина.

Председатель Конституционного суда написала: «Я считаю, что участие белорусских спецслужб в спектакле, поставленном Путиным, дискредитирует тех, кто в нем участвует, кто на него ссылается. Поэтому я обращаюсь ко всем: пожалуйста, не ввязывайтесь в игры, в которые нас втягивают российские спецслужбы».

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