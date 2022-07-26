Ситуация на Корейском полуострове обостряется по вине Соединённых Штатов Америки, которые вместе со своими союзниками проводят недалеко от границ КНДР военные учения. Если так будет продолжаться и дальше, то могут возникнуть предпосылки для “новой Корейской войны”. Такое заявление сделал МИД Северной Кореи накануне очередной годовщины перемирия в Корейской войне – оно отмечается 27 июля.

Последние военные учения, которые США проводили в регионе состоялись в июле этого года. В них также принимала участия армия Южной Кореи. До этого власти США, Корейской республики и Японии заявляли об активизации отношений для того, чтобы противостоять угрозам применения ракетного вооружения со стороны КНДР.

Со своей стороны Пхеньян активную позицию Вашингтона, как и военный контингент США в регионе, расценивает как угрозу собственной безопасности. В МИДе КНДР заявляют, что именно действия Соединённых Штатов обостряют обстановку и ведут к эскалации конфликта. Ведомство подчёркивает, что при таких обстоятельствах никакие гарантии безопасности не могут быть реализованы.

Первая и пока единственная Корейская война длилась с 1950 по 1953 годы.