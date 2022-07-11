Китайская компания Hengchi объявила о начале продаж электрического кроссовера, который получил короткое название “5”. Об этом сообщило издание CarNewsChina.

Стоимость нового автомобиля оценена в 179 000 юаней, что составляет 1,7 млн рублей. Основное преимущество Hengchi 5 заключается в бесплатном плановом техобслуживании и пожизненной заводской гарантии. Она распространяется на всю конструкцию, включая аккумуляторную батарею.

Кроме того, покупатель Hengchi 5 бесплатно получит зарядную станцию для дома, а также пять лет доступа в интернет. Владельца кроссовера подключат к сервису “Помощь на дороге”. С его помощью можно будет обратиться к специалистам в случае возникновения проблем на дороге.

Автомобиль оснащен одним электродвигателем мощностью 204 л.с. Запас хода составляет 602 км. Hengchi 5 в длину составляет 4725 мм, его ширина — 1925 мм, высота — 1676 мм.