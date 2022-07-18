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Мультфильм “Базз Лайтер” не покажут в Казахстане. Причина – сцена с однополым поцелуем. Из-за него лента в стране демонстрироваться не будет. Об этом сообщил министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев – пишет “Газета.ру”.

Изначально поцелуй между двумя героинями мультфильма собирались вырезать по решению Disney. Однако студия Pixar выступила резко против, отказавшись убирать гомосексуальный подтекст.

Казахстан – не единственная страна, в которой мультфильм “Базз Лайтер” не выйдет в прокат. Ранее по той же самой причине ленту решили не показывать Египте, Индонезии, ОАЭ и других странах.

В России спин-офф к трилогии “История игрушек” не покажут из-за того, что компания Disney прекратила сотрудничество с местными кинопрокатчиками ещё весной этого года на фоне начала специальной военной операции в Донбассе.

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