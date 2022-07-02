Запад перестал интенсивно натаскивать украинских военнослужащих. Занятия по управлению техникой натовского образца стали не такими насыщенными как раньше. Исключение составляют лишь артиллерийские установки и РСЗО HIMARS, сообщило американское издание Foreign Policу.

Авторы ссылаются на чиновников с Украины, которые заподозрили, что Запад стал относиться к Киеву гораздо прохладнее, чем раньше. Многие страны Европы уже не так остро реагируют на происходящие в спецоперации ВС РФ события. Кроме того, многие устали от «экрана с Зеленским», который появляется на каждом мероприятии и просит то денег, то оружия.

Снижение интенсивности тренировок негативно сказывается на боеспособности украинской армии. Она уже не может эффективно использовать продвинутые боевые системы западного образца. Одновременно с этим в США постоянно говорят о необходимости обучения, без которого Киеву не поставляют важные компоненты, без которых оружие невозможно использовать максимально эффективно. К примеру, украинские военные неоднократно жаловались на отсутствие систем управления огнем гаубиц M777.