Надежды на изоляцию России без последствий для всего региона, чего добивался Евросоюз, были наивными. Экономика страны оказалась сильнее, чем её представляли на Западе. Об этом пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano.

Авторы материала указывают, что основу экономики России составляют промышленность, сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. Сфера услуг занимает второстепенное значение. Именно поэтому экономику России сложно игнорировать зарубежным странам, которые зависят от её экспорта.

Кроме этого, итальянское издание утверждает, что благодаря удачным управленческим решениям Москва смогла накопить серьёзные валютные резервы, которые почти в два раза превышают показатели импорта. Этот фактор также придал стабильности российской экономике на фоне экономических ограничений со стороны Запада.

При этом ситуация в России остаётся в целом стабильной, даже несмотря на то, что её армия участвует в боевых действиях. Основой постоянного пополнения бюджета итальянские аналитики назвали рост стоимости нефти и газа, экспорт которых из России не прекратился.