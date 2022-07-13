Херсон постепенно избавляется от признаков правления украинских националистов. На главной площади города, который теперь контролирует российская сторона, демонтировали памятник “небесной сотне”. Об этом у себя в телеграм-канале написала замглавы военно-гражданской администрации города Екатерина Губарева. Она же опубликовала фотографии с места работ.

Губарева уточнила, что ранее на месте, где в 2014 году националисты установили свой флагшток с флагом, находился памятник Ленину. Сейчас место пустует, но как утверждает ТАСС, в скором времени на постаменте появится монумент основательнице города – императрице Екатерине II.

Уточняется, что с 2014 года мемориал носил название “Слава Украине”. Он был установлен в честь государственного переворота в стране. После перехода города под контроль российских военных, в Херсоне демонтировали несколько памятников, установленных националистами.