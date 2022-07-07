читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мощный взрыв прозвучал в Харькове в ночь на 7 июля. Портал Avia.Pro рассказал, что спровоцировал его ракетный удар, однако какой именно боезаряд использовался для атаки, установить не удалось.

Камеры видеонаблюдения в Харькове зафиксировали момент ракетного удара. На записи хорошо видно, как боезаряд опускается на цель. Сразу же после этого раздается сильнейший взрыв, сопровождающийся яркой вспышкой. Затем начинается сильный пожар.

По мнению специалистов, удар пришелся точно по военному объекту ВСУ, причем наносился он с применением крылатой ракеты. Вспышка может указывать на детонацию боеприпасов, однако это не более, чем догадки. Официальной информации об ударе пока не поступало.

Напомним, что ВС РФ регулярно наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры в различных регионах Украины. Это позволяет своевременно уничтожать западное вооружение, склады с техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, исключая их доставку в зону боевых действий.

Вам может понравиться

НАТО окажется в тупике, если Россия применит ядерное оружие

Американский политолог Ричард Беттс подготовил публикацию для журнала «Foreign Affairs», в которой описал возможные последствия для НАТО от применения Россией ядерного оружия. Подробности передает издание URA.RU. Если российские военные нанесут

Компанию Ookla из США могут крупно оштрафовать в России

Штраф в 6 миллионов рублей грозит компании Ookla за отказ хранить данные о российских пользователях на территории России. Компания известна своими разработками и услугами в сфере веб-аналитики. К примеру, российским

Артиллерия и авиация ВС РФ громят позиции ВСУ в Авдеевке, над городом поднимается густой черный дым

Российские артиллерийские войска и авиация атаковали позиции ВСУ в Авдеевке, передает портал «Военное обозрение». Он ссылается на сообщения очевидцев, которые даже из центра Донецка видят огромный столбы дыма в соседнем
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |