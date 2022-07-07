Мощный взрыв прозвучал в Харькове в ночь на 7 июля. Портал Avia.Pro рассказал, что спровоцировал его ракетный удар, однако какой именно боезаряд использовался для атаки, установить не удалось.

Камеры видеонаблюдения в Харькове зафиксировали момент ракетного удара. На записи хорошо видно, как боезаряд опускается на цель. Сразу же после этого раздается сильнейший взрыв, сопровождающийся яркой вспышкой. Затем начинается сильный пожар.

По мнению специалистов, удар пришелся точно по военному объекту ВСУ, причем наносился он с применением крылатой ракеты. Вспышка может указывать на детонацию боеприпасов, однако это не более, чем догадки. Официальной информации об ударе пока не поступало.

Напомним, что ВС РФ регулярно наносят ракетные удары по объектам военной инфраструктуры в различных регионах Украины. Это позволяет своевременно уничтожать западное вооружение, склады с техникой, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, исключая их доставку в зону боевых действий.