Издание Greek Reporter рассказало о первом в истории Греции крещении детей однополой семьи. Произошло это знаменательное событие в церкви Панагии Фанеромени в пригороде Афин Вулиагмени.

Двоих детей дизайнера Питера Дандаса и актера Эванджело Бусиса крестил архиепископ Элпидофор Американский, а в качестве крестных родителей выступили друзья однополой пары и их родственники.

Брат Эванджело Бусиса, который рассказал о крещении в социальных сетях, поблагодарил архиепископа. По его словам, это важное событие для Греческой православной церкви.