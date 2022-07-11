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Издание Greek Reporter рассказало о первом в истории Греции крещении детей однополой семьи. Произошло это знаменательное событие в церкви Панагии Фанеромени в пригороде Афин Вулиагмени.

Двоих детей дизайнера Питера Дандаса и актера Эванджело Бусиса крестил архиепископ Элпидофор Американский, а в качестве крестных родителей выступили друзья однополой пары и их родственники.

Брат Эванджело Бусиса, который рассказал о крещении в социальных сетях, поблагодарил архиепископа. По его словам, это важное событие для Греческой православной церкви.

«Спасибо нашему великому духовному лидеру, его высокопреосвященству архиепископу американскому Элпидoфору, за крещение младенцев и за то, что он не отверг ни одного ребенка», — написал он.

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